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Не получив поддержки ЕС, Украина срывает переговоры по газу — политолог

Политика

Украина заняла слабую позицию

Не получив поддержки ЕС, Украина срывает переговоры по газу — политолог
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
А так жалко

Москва, 20 июля 2018, 00:38 — REGNUM  Россия не прочь обсудить объем транзита через Украину, но после снятия исков в Стокгольмском арбитраже, заявил политолог Ростислав Ищенко 19 июля в комментарии изданию Украина.ру.

«Украина считает, что «Газпром» должен признать все ее достижения, выплатить 2,5 миллиарда, продлить существующий контракт и гарантировать ей такой транзит, какой она хочет. Это ущербная позиция, которая не была поддержана Европейским союзом», — прокомментировал политолог.

Ищенко подчеркнул, что после того, как Украина обнаружила отсутствие поддержки со стороны Евросюза, она решила напрямую разговаривать с «Газпромом» или, по сути, переговоры сорвать.

Напомним, 18 июля в Еврокомиссии заявили, что Украине следует решить вопрос с «Газпромом» мирно.

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