Пучдемон: Отзыв ордера показал слабость обвинений

Гамбург, Германия, , 00:18 — REGNUM Решение испанского Верховного суда отозвать ордер на арест подчеркивает слабость выдвинутых обвинений, заявил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в своем Twitter.

«Сегодня крайне важно требовать освобождения политических заключенных. Отзыв ордера на арест — демонстрация слабости выдвинутых обвинений. Прекращение преследований несогласный — явный шаг к тому, чтобы испанское правосудие действовало как европейское», — заявил Пучдемон.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Испании отозвал ордеры на арест шести активистов, выступавших за независимость Каталонии. В числе этих шести активистов был и экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

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