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Пучдемон: Отзыв ордера показал слабость обвинений

Политика

Пучдемон также потребовал освобождения политзаключенных

Пучдемон: Отзыв ордера показал слабость обвинений
Convergència Democràtica de Catalunya
Карлес Пучдемон

Гамбург, Германия, 20 июля 2018, 00:18 — REGNUM  Решение испанского Верховного суда отозвать ордер на арест подчеркивает слабость выдвинутых обвинений, заявил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в своем Twitter.

«Сегодня крайне важно требовать освобождения политических заключенных. Отзыв ордера на арест — демонстрация слабости выдвинутых обвинений. Прекращение преследований несогласный — явный шаг к тому, чтобы испанское правосудие действовало как европейское», — заявил Пучдемон.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Испании отозвал ордеры на арест шести активистов, выступавших за независимость Каталонии. В числе этих шести активистов был и экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд Испании отозвал ордеры на арест сепаратистов из Каталонии

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