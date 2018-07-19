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Международная федерация журналистов осудила запрет СБУ на въезд Соловьёву

Политика

Главе Союза журналистов России на три года запрещён въезд на Украину

Брюссель, 19 июля 2018, 23:59 — REGNUM  Международная и Европейская федерации журналистов осуждают решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну главе Союза журналистов России Владимиру Соловьёву. Об этом говорится в распространённом 19 июля заявлении организаций.

«Запрет на въезд человеку, который возглавляет Союз журналистов, является грубым нарушением права на свободу слова и свободу осуществления журналистикой деятельности, замаскированным под предполагаемую защиту национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

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Напомним, ранее на неделе стало известно, что Владимиру Соловьёву был запрещён въезд на Украину на три года. Соответствующее решение было принято СБУ «в интересах обеспечения национальной безопасности».

В МИД России, комментируя действия Киева, заявили о необходимости «безотлагательного обсуждения сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках».

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