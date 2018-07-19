Трамп поручил Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года. Об этом сегодня, 19 июля, написала на своей странице в сети микроблогов Twitter пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

«Президент Трамп поручил Джону Болтону пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся», — написала Сандерс.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки (Финляндия) состоялся российско-американский саммит на высшем уровне. Путин и Трамп обсудили состояние российско-американских отношений, а также ряд международных проблем и региональных конфликтов. Это были первые полноформатные переговоры Путина и Трампа.

Стоит отметить, что американская демократическая пресса активно критикует Трампа за сам факт переговоров с Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особых результатов для российско-американских отношений переговоры Путины и Трампа не принесли.

Примечательно, что Трамп и раньше хотел пригласить Путина в США, но его аппарат всячески блокировал эти попытки.

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