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Трамп откопал в сети видео, на котором Клинтон говорит о сильной России

Политика

Интервью Владимиру Познеру Клинтон давала в 2010 году

Трамп откопал в сети видео, на котором Клинтон говорит о сильной России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон

Вашингтон, 19 июля 2018, 23:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп откопал в интернете и разместил на своём аккаунте в сети микроблогов Twitter видеофрагмент из интервью Хиллари Клинтон 2010 года в программе «Познер» на «Первом канале».

Трамп злорадствует, так как в этом интервью 2010 года Клинтон, которая тогда была государственным секретарём, говорит о том, что США нужна сильная Россия.

«Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной», — говорит Клинтон в этом интервью восьмилетней давности.

«Узнают ли об этом демократы и фейковые СМИ? Это классика!», — вопрошает Трамп.

Напомним, что в ходе президентской предвыборной кампании в США в 2016 году Клинтон, будучи кандидатом от Демократической партии обвинила своего конкурента республиканца Трампа в связях с Россией.

Эти обвинения демократы смогли конвертировать после победы Трампа на выборах ряд официальных расследований, с помощью которых они осуществляют давление на Белый дом.

Трамп недавно предположил, что на самом деле, это Клинтон вступила в сговоров с Россией в период избирательной кампании в США в 2016 году.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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