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Во Львове открылась выставка, посвященная современным украинским нацистам

Политика

Экспонаты собирали в зонах боевых действий в Грузии, Приднестровье и Чечне

Львов, Украина, 19 июля 2018, 23:35 — REGNUM  Выставка «УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 25 лет за украинскую государственность», посвященная участию украинских боевиков в грузино-абхазской войне, открылась во Львове, сообщил 19 июля украинский «Пятый канал».

Перед началом выставки присутствующие почтили память украинских боевиков, погибших в том конфликте.

Напомним, в конце июня в Верховной раде открылась выставка, посвященная провозглашению в 1941 году во Львове «независимой Украины». На выставке совершенно открыто демонстрировались украинские газеты с хвалебными словами в адрес Гитлера, а также заверениями в верности фюреру со стороны украинских коллаборационистов.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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