В Черногории не считают слова Трампа об агрессивном народе поводом для ссор

Подгорица, , 23:38 — REGNUM Отношения Подгорицы и Вашингтона остаются дружескими несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что черногорцы — агрессивный народ, сообщается на сайте правительства Черногории.

Комментируя заявление Трампа, черногорские власти заявили, что страна гордится своей историей, считает свою политику мирной и не разрушила ни одно из дружеских отношений. В этой связи упоминается вступление в НАТО и планы по вхождению в Европейский союз.

«Таким образом, дружба и союз между Соединенными Штатами и Черногорией остаются крепкими и долговременными», — отметили в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что черногорцы — это сильный и при этом очень агрессивный народ, который «может разозлиться».

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