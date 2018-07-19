Юрий Чайка освободил от должности прокурора Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, , 23:18 — REGNUM Прокурор Йошкар-Олы старший советник юстиции Олег Юрасов освобожден от должности. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Марий Эл.

Юрасов переходит на должность заместителя прокурора Вологодской области.

Исполняющим обязанности прокурора столицы Марий Эл назначен первый заместитель прокурора Йошкар-Олы старший советник юстиции Роман Кузьмин.

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Олег Юрасов родился в 1967 году в Орловской области. В органах прокуратуры работает с 1993 года после учебы в Харьковском юридическом институте. Прокуратуру Йошкар-Олы возглавлял с 2015 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Марий Эл Сергея Рюмшина. Он возглавлял республиканское надзорное ведомство с 2012 года. Кандидатуру Рюмшина утвердили депутаты Госсобрания республики большинством голосов.

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В феврале прокурором Марий Эл назначен Сергей Беляков, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Дагестана.

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