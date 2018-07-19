Сенат США принял резолюцию против сотрудничества с РФ по взаимным допросам

Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Сенат США 19 июля единогласно принял резолюцию с призывом к Белому дому не допустить допросов американских официальных лиц представителями России, передаёт The Hill.

«Соединённые Штаты должны оградить любого действующего или бывшего дипломата, государственного служащего, политическое лицо, сотрудника правоохранительных органов или вооружённых сил США от допросов со стороны правительства Владимира Путина», — говорится, в частности, в тексте резолюции.

Как отмечает издание, документ была принят в Сенате вскоре после того, как официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об организации на взаимной основе допросов российских и американских граждан, подозреваемых по резонансным делам.

Путин заявил о готовности Москвы провести допрос в присутствии американских представителей 12 граждан России, которых Вашингтон считает сотрудниками спецслужб, причастными ко вмешательству в президентские выборы в США.

В свою очередь в Генпрокуратуре России выразили пожелание аналогичным образом допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера ряд граждан США, в числе которых — бывший посол США в России Майкл Макфол.

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