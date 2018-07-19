Новое заседание американского суда по делу Бутиной перенесено на 25 июля

Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Новое заседание федерального окружного суда Вашингтона по делу арестованной российской гражданки Марии Бутиной перенесено с 24 на 25 июля. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы суда.

Напомним, ранее сообщалось, что следующее заседание суда по делу Бутиной пройдёт 24 июля. Накануне суд постановил поместить Бутину под арест как минимум до вынесения приговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США правоохранительные органы задержали, а суд затем арестовал гражданку России Марию Бутину. Задержание произошло непосредственно перед началом российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки.

Бутина обвиняется в шпионаже.