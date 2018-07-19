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Новое заседание американского суда по делу Бутиной перенесено на 25 июля

Политика

Гражданку России Марию Бутину обвиняют в США в шпионаже

Новое заседание американского суда по делу Бутиной перенесено на 25 июля
succo
Суд

Вашингтон, 19 июля 2018, 22:40 — REGNUM  Новое заседание федерального окружного суда Вашингтона по делу арестованной российской гражданки Марии Бутиной перенесено с 24 на 25 июля. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы суда.

Напомним, ранее сообщалось, что следующее заседание суда по делу Бутиной пройдёт 24 июля. Накануне суд постановил поместить Бутину под арест как минимум до вынесения приговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США правоохранительные органы задержали, а суд затем арестовал гражданку России Марию Бутину. Задержание произошло непосредственно перед началом российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки.

Бутина обвиняется в шпионаже.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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