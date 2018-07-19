США отклонили предложение Путина о взаимных допросах подозреваемых

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не согласился на предложение российского лидера Владимира Путина о взаимном допросе российских и американских граждан по резонансным делам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Это предложение, которое было любезно сделано президентом Путиным, однако президент Трамп отклоняет его», — сказала пресс-секретарь.

В то же время она выразила надежду, что «президент Путин предоставит возможность 12 обвинённым гражданам России прибыть в Соединённые Штаты, чтобы подтвердить свою вину или невиновность».

Госсекретарь США Майк Помпео также подтвердил слова представителя Белого дома, заявил журналистам, что «заставлять американских граждан отправляться в Москву на допрос никто не будет».

Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что власти США могут запросить допрос 12 «российских разведчиков», обвиняемых по делу о вмешательстве в американские выборы, в рамках действующего с 1999 года договора о взаимной помощи по уголовным делам. По его словам, представители США даже могли бы присутствовать при этих допросах.

Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в этом случае будет рассчитывать на допрос в Вашингтоне представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

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