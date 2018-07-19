Губернатор Челябинской области прокомментировал задержание замминистра

Челябинск, , 21:39 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в курсе тех действий, которые силовые структуры проводят в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин.

«Я очень сожалею о произошедшем. Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека. Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие», — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, Бахаев был задержан сегодня, 19 июля. Расследование ведут сотрудники ФСБ. Ранее силовыми структурами было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

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