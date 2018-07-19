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МИД РФ прокомментировал запрет главе Союза журналистов РФ въезда на Украину

Политика

На Украине нет свободы слова

Москва, 19 июля 2018, 21:28 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение Службы безопасности Украины запретить въезд в эту страну председателю Союза журналистов России Владимиру Геннадьевичу Соловьеву. Соответствующее заявление распространила сегодня, 19 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади призвали западных кураторов киевского режима принять действенные меры по пресечению подобных действий своих подопечных.

«Необходимо безотлагательное обсуждение сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках», — сказано в заявлении МИД РФ.

Подчеркивается, что на Украине пренебрежение принципами обеспечения свободы выражения мнения перешло всякие границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву запретили въезд на Украину на три года за то, что он посещал Крым.

Читайте развитие сюжета: Международная федерация журналистов осудила запрет СБУ на въезд Соловьёву

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МИД России
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