В Индии оппозиция хочет вынести вотум недоверия правительству Нарендры Моди

Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Сегодня, 19 июля, в Индии открылась так называемая «муссонная» сессия парламента, и уже в начале заседания депутаты от партии ТДП (партия «Телугу Десам») подняли вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Нарендры Моди. Председатель нижней палаты парламента перенес рассмотрение этого вопроса на 20 июля.

Оппозиционные партия сформировали коалицию, включающую основного соперника БДП — ИНК (Индийская народная партия — Индийский национальный конгресс), для вынесения вотума недоверия. Однако оппозиционным партиям на данный момент все равно не хватает голосов для его вынесения. В нынешнем созыве нижней палаты индийского парламента заседают 535 депутатов, из которых 273 состоят в БДП, и еще 42 депутата состоят в партиях — союзниках БДП.

Оппозиционные партии надеются на то, что в коалиции во главе с БДП имеются существенные разногласия, и партии-союзники, возможно, поддержат вотум недоверия. Также они рассчитывают на внутренние противоречия в БДП. Так, уже в рамках самого БДП сформировался оппозиционный блок, недовольный руководством партии.