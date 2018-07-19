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В Индии оппозиция хочет вынести вотум недоверия правительству Нарендры Моди

Политика

В первый же день «муссонной» сессии индийского парламента оппозиционные партии объединились и подняли вопрос о его доверии к правительству во главе с БДП (Индийская народная партия)

В Индии оппозиция хочет вынести вотум недоверия правительству Нарендры Моди
Иллюстрация: Kremlin.ru
Премьер-министр Индии Неренда Моди

Нью-Дели, 19 июля 2018, 21:50 — REGNUM  Сегодня, 19 июля, в Индии открылась так называемая «муссонная» сессия парламента, и уже в начале заседания депутаты от партии ТДП (партия «Телугу Десам») подняли вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Нарендры Моди. Председатель нижней палаты парламента перенес рассмотрение этого вопроса на 20 июля.

Оппозиционные партия сформировали коалицию, включающую основного соперника БДП — ИНК (Индийская народная партия — Индийский национальный конгресс), для вынесения вотума недоверия. Однако оппозиционным партиям на данный момент все равно не хватает голосов для его вынесения. В нынешнем созыве нижней палаты индийского парламента заседают 535 депутатов, из которых 273 состоят в БДП, и еще 42 депутата состоят в партиях — союзниках БДП.

Оппозиционные партии надеются на то, что в коалиции во главе с БДП имеются существенные разногласия, и партии-союзники, возможно, поддержат вотум недоверия. Также они рассчитывают на внутренние противоречия в БДП. Так, уже в рамках самого БДП сформировался оппозиционный блок, недовольный руководством партии.

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