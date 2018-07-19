Четверг, 19 Июля 2018 года
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Владимир Путин упразднил три совета и комиссию при президенте

Политика

Указом президента также сформирован совет по стратегическому развитию и национальным проектам

Москва, 19 июля 2018, 20:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 19 июля подписал указ «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при президенте». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом упразднены совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, совет по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте.

Кроме этого, упразднена комиссия при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

Этим же указом глава государства преобразовал совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

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