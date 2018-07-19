В Челябинске задержан замминистра экономического развития

Челябинск, , 20:45 — REGNUM В Челябинске задержан заместитель министра экономического развития области. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации изданий, задержание было произведено 19 июля. Якобы был задержан Антон Бахаев.

В региональном управлении ФСБ информацию комментировать не стали. При этом отметили, что расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, а в министерстве прошли следственные мероприятия.

В правительстве региона информацию пока не комментируют. Впрочем, источники ИА REGNUM подтверждают: задержание действительно произведено.