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В Челябинске задержан замминистра экономического развития

Политика

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В Челябинске задержан замминистра экономического развития
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Копилка. Коррупция

Челябинск, 19 июля 2018, 20:45 — REGNUM  В Челябинске задержан заместитель министра экономического развития области. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации изданий, задержание было произведено 19 июля. Якобы был задержан Антон Бахаев.

В региональном управлении ФСБ информацию комментировать не стали. При этом отметили, что расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, а в министерстве прошли следственные мероприятия.

В правительстве региона информацию пока не комментируют. Впрочем, источники ИА REGNUM подтверждают: задержание действительно произведено.

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