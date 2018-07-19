Четверг, 19 Июля 2018 года
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В Севастополе составят чёрный список чиновников

Политика

Аналогичная инициатива пригодилась бы и в соседней Республике Крым

В Севастополе составят чёрный список чиновников
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Севастополь, 19 июля 2018, 20:12 — REGNUM  Увольнение по коррупционной составляющей — одна из наиболее эффективных мер борьбы с нечистыми на руку чиновниками. Об этом на очередном заседании правительства города-героя 19 июля заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, представляя проект документа о создании реестра уволенных в связи с утратой доверия должностных лиц.

«Фактически после увольнения для таких людей двери на госслужбу закрыты. Это распоряжение определяет должностное лицо, ответственное за включение в федеральный реестр сведений о лицах, к которым применена данная мера ответственности», — отметил директор департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что за минувшие пять месяцев 2018 года в производстве крымского подразделения СКР находилось более 1,6 тысячи уголовных дел, а у их севастопольских коллег порядка 400.

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Коррупция и борьба с ней
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