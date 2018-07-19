Граждане России будут нести ответственность за своих иностранных гостей

Москва, , 19:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане, выступающие в качестве приглашающей стороны, должны будут нести ответственность за соблюдение иностранцами порядка пребывания на территории России, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а также в закон «О правовом положении иностранных граждан в России».

Согласно новым правилам, приглашающая сторона обязана будет принимать меры по обеспечению соблюдения приглашённым иностранным гражданином заявленной им цели въезда в страну, а также по обеспечению его своевременного выезда за пределы России.

Несоблюдение данных требований будет грозить штрафом в размере от 2 000 до 4 000 рублей для граждан, от 45 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, от 400 000 до 500 000 рублей — для юридических лиц.

Уточняется, что нововведения вступят в силу по истечении 180 дней со дня опубликования федерального закона.