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Президент Грузии: Сотрудничество с НАТО обеспечит стабильность у границ РФ

Политика

Георгий Маргвелашвили определил шаги, которые будут способствовать формированию позитивной повестки дня в отношениях Грузии и России

Президент Грузии: Сотрудничество с НАТО обеспечит стабильность у границ РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Русские идут

Тбилиси, 19 июля 2018, 19:50 — REGNUM  Сотрудничество Грузии с НАТО служит безопасности региона, и оно выгодно и России, так как обеспечит стабильность у южных границ России, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ответ на слова президента России Владимира Путина, который предупредил Запад о нежелательных последствиях включения в альянс Грузии и Украины.

По мнению президента Грузии, позитивная повестка дня в грузино-российских отношениях должна начаться с выполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и возвращения беженцев в родные дома.

«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию споров. Мы сделали Российской Федерации не одно предложение, нацеленное на замену конфронтационной парадигмы пространством сотрудничества. Но восстановление доверия невозможно при нарушении территориальной целостности и суверенитета соседнего государства. Первым шагом к созданию позитивной повестки дня должно стать выполнение соглашения от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев в свои жилые дома», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Как сообщалось ранее, на совещании российских послов и постпредов в МИД 19 июля президент России заявил, что странам Запада следует очень серьезно подумать о возможных последствиях включения в военный блок НАТО Грузии и Украины.

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