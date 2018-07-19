Путин проинформировал Совбез России об итогах своих переговоров с Трампом

Москва, , 19:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании Совбеза России Путин обсудил с его постоянными членами свои недавние международные контакты, в том числе — встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, российско-американский саммит на высшем уровне состоялся в Хельсинки (Финляндия)16 июля. Это были первые полноформатные переговоры Путина с Трампом.

Никаких значимых результатов этот саммит не принес, однако стороны условились продолжить взаимодействие по улучшению российско-американских отношений и решению мировых проблем.

Стоит отметить, что российский лидер регулярно информирует постоянных членов Совета безопасности России, в который входят руководители ключевых государственных структур и спикеры обеих палат Федерального собрания.