Расценки за видеонаблюдение на выборах непосильны для Великого Новгорода

Великий Новгород, , 18:58 — REGNUM На выборах в думу Великого Новгорода 9 сентября 2018 года будет организовано видеонаблюдение, но только на некоторых участках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 июля, на брифинге заявила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

«Бюджет не может потянуть расценки «Ростелекома»: это почти 45 тыс. рублей за один избирательный участок. В пересчёте на все участки Великого Новгорода нужно более 4 млн рублей», — отметила Лебедева.

По её словам, на выборах воспользуются теми 12 камерами, которые есть в собственности у областной избирательной комиссии.

При этом участковым избирательным комиссия предложат продолжить практику составления итоговых протоколов с использованием QR-кодов. Лебедева подчеркнула, что эта технология позволила оперативнее ввести данные итоговых протоколов в ГАС «Выборы», не было ни одного случая пересчёта результатов голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 42 из 92 избирательных участков Великого Новгорода будут использоваться КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней нового образца, которые в регионе были опробованы на выборах президента России.

Напомним также, что онлайн-трансляция в ходе президентских выборов была организована только с тех участков, где численность избирателей превышала тысячу человек. В Великом Новгороде таких участков было 89.

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