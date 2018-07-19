Президент России подписал закон о совместных завещаниях

Москва, , 18:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о расширении возможности граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Новый закон опубликован сегодня, 19 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом, в частности, предусматривается, что граждане могут составлять совместные завещания супругов и наследственные договоры. Так, в совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам. Кроме того, в таких завещаниях доли наследников могут определяться любым образом.

Установлено, что совместное завещание утрачивает свою силу в случае прекращения брака или признания брака недействительно как до, так и после смерти одного из супругов.

Что касается наследственного договора, то этот документ представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками, с другой. Этот договор может быть заключен с любым лицом.

Суть этого договора в том, что он определяет порядок перехода прав на имущество наследователя, в том числе при соблюдении определенных требований.

Стоит отметить, что право на обязательную долю в наследовании для несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников и иждивенцев наследователя сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.