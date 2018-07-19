В чем ошибся Минюст США, организуя процесс над Марией Бутиной?

Москва, , 18:54 — REGNUM Прежнее общение зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с арестованной ныне в США гражданкой РФ Марией Бутиной не может использоваться в качестве доказательства в суде, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Заявления о переписке Марии Бутиной с зампредом Центробанка Александром Торшиным очень странные, — сказал Колядин. — Торшин, несмотря на моё уважение к этому человеку, никогда не решал никаких серьёзных вопросов в жизни нашей страны. Он не мог влиять ни на президента России Владимира Путина, ни на принятие каких-то глобальных решений».

Андрей Колядин также заявил, что, по его мнению, для ареста Марии Бутиной были необходимы любые формальные причины.

«Считать, что Торшин в состоянии от имени российского правительства отдавать какие-то распоряжения, могут только люди, совершенно не разбирающиеся в российской политике и в организации власти, — добавил он. — Я думаю, что организаторы этого дела в таком понимании не нуждались. Им необходимы были любые, даже формальные доводы для того, чтобы это дело появилось».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Александр Торшин попал в список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых Минфин США ввёл санкции. Как и Торшин, Мария Бутина является членом Национальной стрелковой ассоциации США. Для американских обвинителей это стало достаточным основанием для того, чтобы обвинить российскую гражданку в том, что она «проникла в организацию, имеющую влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации».