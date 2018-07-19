«Пенсионная реформа: сейчас начнется самое интересное»

Москва, , 18:25 — REGNUM По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, в процесс работы над пенсионной реформой «сейчас начнется самый интересный процесс».

«Важно понимать, что сегодня не тот день, когда принято какое важное решение и «что-то закончилось», а именно тот, когда «что-то началось». Прошло первое чтение законопроекта по пенсионной реформе, и начинается процесс работы с поправками, с консультациями экспертов, работы в рамках общественной дискуссии, — отметила Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM , — Потому что первое чтение — это базовый момент. Это ситуация, когда принимается некое базовое решение, а как оно будет выглядеть в итоге зависит от всех тех моментов, о которых я сказала выше — от результатов работы с экспертами, учет мнения различных субъектов политического процесса».

«Думаю, что следить за этим будет интересно. Многие субъекты уже высказывали поправки и предложения разной степени правдоподобия и реализуемости. Посмотрим, как все это будет происходить и отражаться в общественном мнении. Тем, кто следит за пенсионной реформой и интересуется ею, я посоветовала бы продолжать за ней следить с удвоенной силой, потому что именно сейчас начнется самый интересный процесс», — отметила политолог.

Напомним, 19 июля, в четверг, Госдума в первом чтении обсудила настройку пенсионной системы. Правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 лет до 63 лет и для мужчин — с 60 лет до 65 лет. Кроме того, парламентарии готовятся ратифицировать Конвенцию МОТ о соцобеспечении: согласно документу, пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка.

По результатам рассмотрения Госдума приняла постановление, в соответствии с которым комитет Госдумы по труду ожидает предложений и поправок к законопроекту о пенсионной системе до 24 сентября. Ранее этот срок был ограничен датой 18 августа. Второе и третье чтения намечены на осеннюю сессию.

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