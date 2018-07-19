КОИБы поставят на самые крупные избирательные участки Великого Новгорода

Великий Новгород, , 18:24 — REGNUM Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) новой модификации будут применяться на 42 из 92 избирательных участках на выборах депутатов думы Великого Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 июля, на брифинге заявила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

По её словам, перечень участков определит избирательная комиссия Великого Новгорода.

«Это будут участки, где зарегистрировано наибольшее число избирателей. И где у членов избирательной комиссии есть опыт работы с такими комплексами, если нет — будем обучать», — отметила Лебедева.

Она напомнила, что 42 КОИБа нового образца были успешно опробованы в Великом Новгороде в марте, во время выборов президента РФ. Эти комплексы поступили в регион в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Великом Новгороде состоятся выборы депутатов городской думы нового, шестого созыва. Проголосовать смогут более 177 тыс. избирателей. Сейчас завершился этап выдвижения кандидатов, для регистрации самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий необходимо собрать подписи в свою поддержку.

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