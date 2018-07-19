Путин: Существуют серьезные риски обострения конфликта в Донбассе

Москва, , 18:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что существуют крайне серьезные риски обострения ситуации в Донбассе. Об этом глава государства сказал сегодня, 19 июля, на совещании послов и постпредов России в Министерстве иностранных дел.

Путин подчеркнул, что причины возможного обострения в Донбассе остаются все те же — это категорическое нежелание властей Украины выполнять взятые на себя обязательства и фактический отказ от пути мирного разрешения конфликта.

«Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути», — сказал президент России.

Напомним, что первые Минские соглашения были подписаны Украиной ещё осенью 2014 года и имели четкий срок выполнения каждого пункта. На дворе уже 2018 год, и ни один из пунктов Минских соглашений Киев не выполнил в полном объеме.