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Путин: Сотни тысяч гостей ЧМ-2018 – это прорыв народной дипломатии

Политика

Иностранцы увидели дружелюбную и открытую Россию

Москва, 19 июля 2018, 18:26 — REGNUM  Сотни тысяч приехавших в Россию на ЧМ-2018 иностранцев — это прорыв народной дипломатии, 19 июля заявил российский президент Владимир Путин на совещании послов и постпредов в МИД РФ.

Комментируя итоги ЧМ-2018, Путин сказал:

«У нас побывали не только главы государств и правительств, но и, прежде всего, сотни тысяч болельщиков из разных стран мира, которые сами увидели настоящую Россию: открытую, дружелюбную, современную. И это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 завершился 15 июля. Россия впервые стала страной — хозяйкой мундиаля. 18 июля российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что на ЧМ-2018 в целях безопасности не были допущены более трех тысяч болельщиков — иностранцев.

Читайте ранее в этом сюжете: На ЧМ-2018 не было допущено 3000 иностранных болельщиков

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