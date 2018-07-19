Чижов: Москва надеется, что охлаждение в отношениях с Грецией будет кратким

Москва, , 18:11 — REGNUM Власти Российской Федерации рассчитывают, что полоса охлаждения в отношениях с Грецией будет краткой. Об этом сегодня, 19 июля, заявил журналистам постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, который также приехал в Москву на совещание послов и постпредов в МИД РФ.

«Отношения с Грецией вступили в последние дни в некую полосу охлаждения. Надеюсь, что эта полоса охлаждения будет достаточно краткой», — сказал Чижов.

Напомним, что власти Греции собираются выдать российского гражданина Александра Винника властям Франции, которые, в свою очередь, скорее всего, выдадут его США. При этом никаких внятных доказательств того, что Винник якобы мошенник и проводил незаконные операции по отмыванию денежных средств, не представлено.

Сперва Винника, который был задержан в Греции по запросу из Вашингтона, требовали выдать Россия и США. Однако затем неожиданно в это дело влезла Франция и быстро добилась от Афин согласия на экстрадицию российского гражданина.

Далее последовал дипломатический скандал. Власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов и запретили въезд ещё двум. Официальные Афины утверждают, что российские дипломаты якобы вмешивались во внутренние дела Греции.

После этого министр иностранных дел Сергей Лавров отменил намеченный визит в Грецию.