Путин обсудил с членами Совбеза итоги своей встречи с президентом США

Москва, , 18:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги своих последних международных контактов, в том числе встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 19 июля пресс-служба Кремля.

«Обсуждались итоги международных контактов президента за последнее время, включая российско-американский саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ходе совещания обсуждалась инициатива о предоставлении иностранным гражданам права использовать паспорт болельщика ЧМ-2018 в качестве документа для безвизового въезда в Россию до конца года, информирует пресс-служба.

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