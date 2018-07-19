Гройсман о санкциях РФ в отношении Украины: «Мы их не боимся»

Киев, , 18:00 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман удивился подготовке России к вводу нового пакета санкций в отношении Украины. Об этом Гройсман заявил 19 июля во время визита в Киевскую область.

«Столько вреда, сколько сегодня делает Россия в отношении суверенного, европейского государства Украина даже трудно переоценить. Более 10 тыс людей убито, почти 30 тыс человек ранено, 1 млн 700 тыс внутренних переселенцев, потому что их дома заняли боевики и за это они ещё и хотят ввести санкции?» — сказал Гройсман.

Он также заверил, что Украина не боится санкций и продолжит жесткую политику в отношении России.

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. Это наша позиция. В любом случае мы будем жесткими против агрессора. Мы будем применять меры на международной арене, чтобы каждый был наказан за свои преступления. А против Украины вводить санкции — это безумие, которому я не удивлен… Ну, послушайте, ничто безнаказанно в этом мире не происходит. Каждый, кто принимает военные приказы о захвате, об обстрелах и прочем, будет нести ответственность. Я считаю, что им нужно не санкции вводить, а забирать свои войска. Это наша позиция», — подытожил Гройсман.

В свою очередь директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин призвал Киев не удивляться российским санкциям.

«Чему мы возмущаемся? Что агрессор ведет себя как агрессор, так, а как он должен себя вести… Украина ввела против России уже очень много санкций… Россияне должны успокоиться после оккупации части Донбасса и Крыма и больше ничего не делать? Мы столкнулись с агрессором, который осуществляет против нас агрессивную политику. У нас какая-то странная логика. С этим агрессором мы одновременно ведем боевые действия, вводим против него санкции, возмущаемся, что он вводит против нас санкции и торгуемся о стоимости транзита газа в Европе через территорию Украины. Это все настолько гибридно выглядит. С одной стороны со стороны РФ есть гибридная агрессия, но и с другой стороны, наши ответы не очень логичны», — сказал Стоякин 19 июля в эфире телеканала NewsONE.

Как сообщалось, 19 июля «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что правительство России разрабатывает пакет санкций против Украины. Под ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику. Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.