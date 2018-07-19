На Украине хотели услышать о Крыме от Трампа, а не от Путина

Киев, , 17:50 — REGNUM Украина рассчитывала услышать позицию о Крыме из уст президента США Дональда Трампа, а не президента России Владимира Путина. Об этом 19 июля во время подхода к прессе заявила представитель президента Украины в Раде, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

«Сам Путин подтвердил, что в частности Трамп приверженец и настаивал на том, что Крым — это украинская территория, что США будут отстаивать вопросы сохранения суверенитета Украины в международно признанных границах, куда входят и Крым, и Севастополь. Хотелось это услышать из уст Трампа, но мы услышали это из уст президента Путина», — сказала Луценко.

Кроме того, председатель правления Центра прикладных и политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что слова президента Путина о Крыме несут «риски на будущее», поскольку глава Кремля взял на себя роль «политического переводчика» Трампа.

«По Украине в Хельсинки кое-что все-таки было сказано. И вроде бы ничего проблемного для нас, скорее даже наоборот. Но проблема в другом — кто это сказал. Это сказал Путин, выступив в роли «голоса» Трампа, его интерпретатора и политического переводчика. И в этом есть определенные риски на будущее. А что касается интерпретаций, то теперь Трамп корректирует и сам себя», — написал Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Евросоюз поддержал ввод санкций в отношении шестерых человек, которые причастны к строительству Керченского моста. При этом ЕС продлил ранее введенные санкции в отношении Крыма и Севастополя. Санкции продлили без обсуждения, утвердив решение, согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС. Ограничительные меры буду действовать еще год — до 23 июня 2019 года. Впервые их ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова и оказание туристических услуг.

Сегодня, 19 июля, к санкциям ЕС присоединились Украина, Албания, Грузия, Норвегия и Черногория.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к декларации», — сказано в заявлении на сайте Евросовета.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции со своим американским коллегой Трампом отметил, что позиции двух стран по Крыму расходятся, однако для России данный вопрос закрыт.