Трамп: третья мировая война вполне может начаться из-за Черногории

Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что Третья мировая война может начаться из-за Черногории. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном сегодня, 19 июля.

Напомним, что Трамп крайне скептически относится к различным международным организациям и блокам, в которых участвуют США. Он уверен, что остальные члены этих объединений, в частности военного блока НАТО, просто тянут из США деньги и обеспечивают за счет Америки свою безопасность.

Мало того, что США оплачивают безопасность своих «союзников» по НАТО, так они ещё должны будут воевать за них в случае вооруженного конфликта. Подобную ситуацию Трамп решил описать на примере Черногории.

Президент США считает, что черногорцы — народ воинственный.

«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — сказал Трамп.

Он пояснил, что из-за принципа коллективной обороны военного блока НАТО, согласно которому нападение на одну из стран альянса заставит их союзников присоединиться к военным действиям, США будут вынуждены втянуться в глобальный конфликт.

После этого Трамп снова вернулся к своей излюбленной теме: по требованию от других стран НАТО увеличить своих расходы на оборону.