В Государственном университете управления займутся цифровой экономикой

Москва, , 17:45 — REGNUM Центр стал частью программы поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровой экономики. Возглавил новую организацию советник ректора ГУУ, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Лукьянов.

В центре будут производиться экспертная оценка и поддержка общественно-значимых проектов в сфере виртуальных финансов. Одной из главных задач центра является координация взаимодействия между бизнес-сообществом и органами государственной власти.

Цель программы развития цифровой экономики — создание в России благоприятных условий для эффективного обеспечения быстрого роста национальной экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления финансовыми активами в условиях формирования глобальной цифровой системы расчетов.