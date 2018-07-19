Четверг, 19 Июля 2018 года
21:33:51 МСК

В Государственном университете управления займутся цифровой экономикой

Политика

На площадке ГУУ создан центр мониторинга реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Москва, 19 июля 2018, 17:45 — REGNUM  Центр стал частью программы поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровой экономики. Возглавил новую организацию советник ректора ГУУ, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Лукьянов.

В центре будут производиться экспертная оценка и поддержка общественно-значимых проектов в сфере виртуальных финансов. Одной из главных задач центра является координация взаимодействия между бизнес-сообществом и органами государственной власти.

Цель программы развития цифровой экономики — создание в России благоприятных условий для эффективного обеспечения быстрого роста национальной экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления финансовыми активами в условиях формирования глобальной цифровой системы расчетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить