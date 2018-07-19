Украину втянули в противостояние за каспийские ресурсы — эксперт

Киев, , 17:42 — REGNUM В Кремле рассчитывают, что США окажут давление на Украину в вопросе выполнения политической части Минских соглашений. За это Россия пойдет на уступки в корейском или ближневосточном направлениях. Об этом 19 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Антон Финько, комментируя итоги встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы не в центре мира и не все вращается вокруг Украины. Но многие политические процессы плотно связаны с Украиной. Когда мы слышим любое сообщение из Кореи или Сирии мы должны очень внимательно наблюдать. Все эти вопросы касаются одновременно и Украины. Понятно, что все эти вопросы связаны между собой… В администрации Путина ожидают, что в ответ на возможные уступки на корейском направлении или ближневосточном направлении, будет давление на официальный Киев относительно политической части Минских соглашений», — пояснил Финько.

Он пояснил, что на фоне усиления противостояния России и США многие страны рискуют стать площадкой для выяснения отношений.

«Украина с точки зрения её национальных интересов не заинтересована в эскалации напряжения в мире, а также между США и нашим северным соседом. Именно тогда, когда между ними усиливается борьба, растет напряжение, увеличивается эскалация. Именно тогда Украина или другая страна рискует превратиться в территорию, за которую ведется борьба сфер влияния… Шаг к детанту (ослабление напряжённости в международных отношениях, разрядка — ред.) сделан. Это значит, что есть основания, что это дальше позитивно отразится на Украине. Чем ниже напряжение, тем ниже вероятность того, что нас используют как площадку, на которой сильные игроки выясняют свои отношения», — пояснил Финько.

По его словам, сильные игроки втянули Украину в борьбу за ресурсы Каспийского региона.

«Для нас главное, чтобы в дальнейшем не наблюдалась эскалация напряженности в Каспийско-Черноморском регионе. Вспомним кризис вокруг Осетии и Грузии — это была первая вспышка. Это значит, что в мире усиливается геостратегическая борьба вокруг Каспийско-Черноморского региона за каспийские ресурсы. В итоге Украину втянули в это противостояние. Обязанность политического класса Украины заключается в том, чтобы вывести Украину из-под удара, вывести украинский народ из-под удара, вывести страну из этих железных тисков противостояния сильных игроков. Вот на чем должен сконцентрироваться украинский правящий класс», — напомнил Финько.

Он также не исключает эскалацию войны на Украине, поскольку США и РФ еще не достигли согласия.

«Новые соглашения могут касаться судьбы Минских договоренностей. Это пока еще предварительные переговоры. Стороны договорились относительно следующей встречи. Открыт путь к детанту — к разрядке, но это еще не сам по себе еще детант. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — подытожил Финько.

Как сообщалось, 18 июля источник «Интерфакс-Украина» сообщил, что Киев просит разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встрече президентов США и России «новых предложений» по урегулированию ситуации в Донбассе и в Крыму.

Напомним, ранее президент РФ заявил, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины