Создается Фонд развития современной городской экономики

Москва, , 17:36 — REGNUM В рамках работы Московского урбанистического форума председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов объявил о преобразовании Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики.

«Работа, начавшаяся в 2016 году по программе комплексной поддержки моногородов успешна. Эта практика и опыт специалистов в изменении бизнес‑ и городской среды в городах можно использовать в будущем. За 2 года благодаря программе в моногородах создано более 290 тысяч новых рабочих мест, в 273 моногородах модернизированы входные группы и зоны ожидания в поликлиниках, отремонтированы 291 центральная улица, обновлен парк машин скорой помощи. На сегодняшний день в моногородах создано 61 территория опережающего социально-экономического развития, где уже работают 148 резидентов. За всем этим стоит создание по-настоящему комфортных условий для проживаний горожан и эффективных инструментов для развития и диверсификации бизнеса», — рассказала заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной Программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд развития моногородов был создан в 2014 году для формирования условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Основными направлениями его деятельности являются софинансирование расходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности моногородов. Также ФРМ занимается повышением компетенций менеджмента городов, чтобы они развивали диверсификацию, занимались благоустройством территорий.

«Теперь периметр деятельности нового фонда охватит не только моно-, но и остальные города и агломерации. Это будет новая история создания современной экономики городов, которые сегодня являются драйверами развития экономики всей страны. Конечно, моногорода по-прежнему останутся в периметре работы Фонда и в фокусе нашего внимания», — отметила заместитель председателя ВЭБ.

Планируется, что наблюдательный совет нового фонда возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

«Это обеспечит постоянную связь между фондом, Правительством и ВЭБ, позволит использовать синергетический эффект для развития городов», — подчеркнула Ирина Макиева.

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