Трамп с нетерпением ждёт новых переговоров с Путиным

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он с нетерпением ждёт новой встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал сегодня, 19 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, российско-американский саммит на высшем уровне в Хельсинки, который прошел 16 июля, имел большой успех. Американский президент с нетерпением ждёт следующей встречи с российским лидером.

«Саммит с Россией имел большой успех, но не у реального врага народа — фейковых СМИ. Я с нетерпением жду следующей встречи», — написал Трамп.

Он также отметил, что на следующем саммите стороны планируют начать активное взаимодействие по некоторым вопросам, которые обсуждались в Хельсинки. В частности, Трамп хотел бы подробно обсудить с Путиным борьбу с терроризмом, ситуацию на Украине, безопасность Израиля, денуклеаризацию Корейского полуострова, ядерное нераспространение, мировую торговли, кибератаки, ситуацию на Ближнем Востоке и многое другое.

«Есть немало ответов на эти проблемы, некоторые простые, некоторые сложные. Но все проблемы могут быть решены!» — уверен Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд американских политических деятелей, а также демократические СМИ активно критикуют Трампа за сам факт переговоров с Путиным. А уж поведение Трампа на саммите они считают чуть ли не предательским.