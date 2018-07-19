БФУ им. Канта: задержанная ФСБ калининградка не работает в вузе с 2013 года

Калининград, , 17:29 — REGNUM Задержанная ФСБ калининградка Антонина Зимина не сотрудничала с Балтийским федеральным университетом им. Канта с декабря 2013 года. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба вуза.

«Зимина Антонина Константиновна завершила обучение в аспирантуре БФУ им. И. Канта в 2012 году (приказ об отчислении от 20 октября 2012 года). Она работала в университете младшим научным сотрудником с июня по декабрь 2013 года. После указанного периода Зимина А.К. с БФУ им. И. Канта не сотрудничала», — говорится в сообщении вуза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эксперт-международник из Калининграда Антонина Зимина была задержана ФСБ и водворена в московское СИЗО «Лефортово».

По данным СМИ, калининградка подозревается по ст. 275 УК РФ «Государственная измена»).

После окончания БФУ им. Канта Зимина работала в НКО «Балтийский центр диалога культур», специализирующийся на общественно-политической проблематике в Прибалтике.

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