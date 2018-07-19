Почему западные СМИ не менее опасны, чем ядерное оружие

Руслан Хубиев, , 18:34 — REGNUM

Как известно, официальное определение средств массовой информации гласит: СМИ — это средства сбора, обработки и распространения сообщений для массовой аудитории. И не более того. Однако на практике, все обстоит совершенно иначе. В реальности СМИ — это совокупность каналов распространения информации и таких методов, которые позволяют оказывать влияние на поведение власти и людей. Только отталкиваясь от такого определения, можно осознать, что с помощью информации человеком можно манипулировать вплоть до самых трагических последствий.

Примеры манипуляции властью мы прямо сейчас наблюдаем в США, где корпоративные масс-медиа пытаются поставить Дональда Трампа в такое положение, при котором он никак не сможет воспользоваться каналами, размороженными на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Примеры же манипуляции обществом и вовсе повсюду — от вопроса Крыма и Украины в западных СМИ до событий на Ближнем Востоке и КНДР в международной прессе.

Так насколько же велика роль СМИ во всех происходящих конфликтах? Давайте это проясним.

Возьмем простой психологический метод. Сменим роли в ключевых событиях последних лет, зеркально поменяв их местами. То есть прокрутим историю с 2000-х годов и по настоящее время, предположив, что страны, на которые нападала Америка, на самом деле напали на нее.

Итак, 2001 год. На основе сомнительной видеозаписи с неразборчивым звуком Афганистан обвиняет президента США в террористической атаке по Кабулу. Организуется военное вторжение. Афганцы применяют против граждан Америки пытки, запрещённое оружие, уничтожение мирных жителей и «ковровые» бомбардировки. На международной арене Афганистан продолжает заверять весь мир в том, что в скором времени займется восстановлением государства, но в то же время продолжает вести обстрелы страны с применением обеднённого урана.

В 2003 году представитель Ирака в Совбезе ООН демонстрирует образцы разрабатываемого Америкой запрещенного химоружия, Саддам Хусейн принимает решение начать на территории США операцию под кодовым названием «Американская свобода» (в настоящей истории Вашингтон назвал свое вторжение в Ирак именно так: «Свобода для Ирака»). Нефть страны берется под полный контроль. Буша повесили, пленных американцев бросили в специальные тюрьмы, где разрешены телесные издевательства, пытки и наказания. На территории США появляются иракские военные базы, более 162 000 американцев, 79 процентов из которых — гражданские лица, погибают.

Одновременно Ирак нападает на Великобританию, теперь он владеет нефтью у Северного моря. Активно строятся новые военные базы и, судя по всему, Багдад не собирается оттуда уходить. Далее Ливия — она тоже нападает на Францию. Саркози мертв. Афганистан распространяет свою агрессию на Германию. У всех только одна цель — продвигать демократию. Гибнут люди, территория хаоса растет…

Это была смена ролей.

Вот что бывает, если исключить из уравнения влияние прессы. Если же его вернуть, то после тотальной информационной обработки через западные СМИ жители ЕС и США видят эту картину совершенно по-другому: для них в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии были страшные тираны, люди гибли, бытовала неразбериха и вражда суннитов с шиитами, оппозиции с официальными властями и всех против всех. Кто-то должен был прийти и навести там порядок. Пусть скажут за это «спасибо» США.

И даже сегодня, когда идея о возвращении американских войск «домой» поднимается в обществе США все сильнее, базируется она вовсе не на незаконности вторжений американских сил, а на том, что «не стоит нашим солдатам приносить мир дикарям, которые оказались настолько неблагодарны».

Таков результат психологической войны, инструмент которой — западная пресса. Даже если человек критичен в своем восприятии, даже если он думает сам, постоянные параллели, внедряемые ему в голову, способны заставить видеть врагами тех, на кого укажут мировые СМИ.

При этом за долгие годы опыта англосаксонская пропаганда выработала самые действенные решения. И одно из них звучит так: «новости — это не факты, а комментарии к фактам». И от того, какими будут эти комментарии, можно либо заработать немного рекламных средств, либо развязать кровопролитную войну с ужасающими последствиями.

9 ноября 1979 года в бункер Национального центра управления Объединенного командования США поступило автоматическое сообщение: «Советский Союз напал на США». На пусковые установки МБР Minuteman немедленно были даны команды на подготовку к паритетному пуску. Началась паника. В небо поднялись самолеты. К счастью, вовремя выяснилось, что в компьютер, находящийся на боевом дежурстве, попала лента со сценарием отработки учебных боев. И нападение СССР было теоретическим. Это реальная история от начала и до конца, но, если заменить в ней неверно заложенную ленту на международную прессу, результат будет тем же.

Масс-медиа Британии и США уже не раз показывали, что не менее опасны, нежели средства массового уничтожения для любой страны. И в 2013 году произошел яркий случай, который это подтверждает.

Не секрет, что ведущие мировые СМИ чрезвычайно взаимосвязаны. Условно говоря, как только британская The Times производит сверстку материала, он незадолго до выпуска автоматически рассылается на несколько сотен СМИ. Они, в свою очередь, ссылаясь на головную прессу, выпускают свою новость, и распространяют ее далее. По этой причине информация облетает западный мэйнстрим со скоростью пули, и, если она была запущена, ее, как правило, уже не остановить.

Именно это в 2013 году поставило мир на грань ядерной катастрофы. Тогда, все ведущие мировые СМИ распространили информацию о том, что КНДР объявила открытую войну Южной Корее. Источником значилось северокорейское Центральное телеграфное агентство. Вооруженные силы Южной Кореи были немедленно подняты по тревоге, американские военные базы — тоже. Не понимая суть происходящего, но видя действия сил Южной Кореи и США, северокорейские войска также были введены в полную боевую готовность. США и Южная Корея, в свою очередь, расценили этот шаг как подтверждение акта агрессии.

В итоге всё чуть было не переросло в войну, когда, наконец, выяснилось, что сообщение Северной Кореи — это ошибка западного переводчика. В оригинальном тексте сообщалось, что в случае провокации Северная Корея будет действовать «по законам военного времени». А «результатом этого, — по словам КНДР, — может стать даже переход к полномасштабному ядерному конфликту». Подобные заявления из Пхеньяна звучали и ранее, однако именно действия СМИ чуть было не ввергли мир в ядерную войну. В такой конфликт, в стороне от которого не смогли бы остаться ни Китай, ни США, ни Россия.

Данный случай принято считать случайностью, однако в то же время мировая история полнится ситуациями, когда подобный способ искажения фактов применялся западными СМИ намеренно.

Так, в 2004 году, буквально каждое западное издание вышло с информацией об «ужасном и кровавом» африканском режиме. Власти Экваториальной Гвинеи обвинялись во всех грехах, а оппозиция выставлялась в самом выгодном свете. В один из дней разгорающаяся истерия достигла пика, и прессу взорвала о новость о том, что режим наконец пал. Тем не менее никаких подробностей не сообщалось. А спустя сутки тема Экваториальной Гвинеи вообще ушла с первых полос. В чем была причина? В неожиданном провале западных спецслужб.

Дело в том, что реальная история выглядела куда тривиальней. В Экваториальной Гвинее имелись крупные запасы нефти, однако при этом был слишком несговорчивый режим. Тогда английское МИ-6, американское ЦРУ и испанская Секретная служба попытались провести в страну 70 своих наёмников, которые и должны были свергнуть неугодного президента. В день операции СМИ поспешили сообщить об успехе, однако местная оппозиция оказалась не совсем оппозицией, а точнее, не все из ее состава были противниками руководителя страны. В результате группу западных наемников в полном составе задержали. Главой опергруппы оказался Марк Тэтчер, никто иной как родной сын Железной леди. По этой причине тема Экваториальной Гвинеи молниеносно покинула все заголовки западных СМИ, а президент на время сохранил свое место.

Не менее иронично выглядело и освещение событий в Абхазии и Южной Осетии. Тогда, благодаря прозорливому решению Владимира Путина, Рокский тоннель был захвачен, но сквозь него не сразу прошли войска. В результате мировые СМИ оказались в нелепой ситуации. Все заголовки уже сообщали о том, что российские соединения и танковые колонны почти в Тбилиси, а реальность показывала, что все они так и не прошли Рокский тоннель. Метод, с которым мэйнстрим вышел из положения, прекрасно описывает всю суть западных масс-медиа. Они, сняв момент пуска реактивных систем залпового огня грузинских комплексов «Град» выдали это за артиллерийский обстрел Грузии со стороны России.

Затем была Ливия с полнейшей информационной ложью, Центральноафриканская Республика, конфликт в Сирии, военный переворот в Египте, Украина, где ликующих протестующих показывали на фоне пальм, Йемен и так далее… Иными словами, на сегодняшний день Соединенные Штаты являются главным источником практически всех мировых вторжений, переворотов и гражданских войн на Земле. И везде ключевую роль в подготовке и сопровождении конфликтов играли западные масс-медиа.

Если в каком-то государстве начался хаос, практически гарантировано можно утверждать смело, что это дело рук США. Красноречивы в этом вопросе и голые цифры: за свою 230-летнюю историю Америка применяла военную силу более 240 раз — то есть чаще, нежели ежегодно. При этом почти все из этих конфликтов являлись прямой или косвенной агрессией против суверенных держав.

«Рост демократии в мире имеет роковой смысл», — писал когда-то Николай Бердяев. «Я не пророк, но рано или поздно демократическая идеология приведет мир к тому, что им будут править только худшие представители».