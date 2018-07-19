МИД Великобритании опроверг данные об опознанных отравителях Скрипалей

Лондон, , 17:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о том, что британская полиция якобы смогла опознать отравителей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в начале марта этого года. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 июля, заместитель министра внутренних дел Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Напомним, ранее Press Association сообщила о том, что Скотленд-Ярд якобы установил личности тех, кто отравил Скрипалей. После этого российское посольство в Великобритании потребовало от властей королевства назвать имена подозреваемых, если они есть.

Однако в Скотленд-Ярде ничего вразумительного не сказали и от комментариев отказались.

Бен Уоллес заявил, что информация об идентификации отравителей Скрипалей не соответствует действительности.

«Я думаю, что такие сведения должны лежать в папке с пометкой «необоснованная информация и вопиющее спекулирование», — написал замглавы британского внешнеполитического ведомства на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Якобы агенты российских спецслужб пытались отравить Скрипалей с помощью нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Российская сторона категорически отвергает эти лживые обвинения. Стоит отметить, что Лондон до сих пор не представил никаких доказательств причастности России к этому делу.