В Петербурге предлагают использовать пенсионную реформу в борьбе с абортами

Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР Олег Капитанов предлагает бороться с абортами с помощью изменений в пенсионной системе, которые уже получили одобрение Госдумы.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Капитанов полагает, что родители, воспитавшие двоих и более детей, уже «вывели в свет» тех, кто будет зарабатывать им на пенсию.

«Мы пытаемся бороться с абортами, так вот прекрасный метод: если родил более двух детей, то пенсионный возраст остается прежним, 55 и 60 лет. А если вы в молодости не пойми чем занимались, то, пожалуйста, пенсионный возраст и в 65 лет, и позже», — пояснил суть своего предложения народный избранник.

В целом же Олег Капитанов выступает против пенсионной реформы, считая, что для нее нет демографических предпосылок. Капитанов отмечает, что большинство жителей страны до нового пенсионного возраста вообще не доживут.

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Сегодня, 19 июля, Госдума России большинством голосов поддержала законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на пять лет, для женщин — на восемь лет. После этого продолжится широкое общественное обсуждение предложенных новаций. Окончательное решение по законопроекту будет принято осенью текущего года.

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