Дмитрий Абзалов: У минюста США нет доказательств вины Марии Бутиной

Москва, , 17:02 — REGNUM Переписка арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной с зампредом Центробанка РФ Александром Торшиным не может служить доказательством того, что Бутина виновна в шпионаже, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он 19 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Самая слабая часть этого обвинения состоит в том, чтобы связать российскую гражданку с официальными органами и лицами, — считает Дмитрий Абзалов. — Переписка с Торшиным этого не доказывает. Бутина должна иметь официальный статус и позицию, необходимо доказать, что она непосредственно сотрудничала со специальными службами, что она упоминала каких-то конкретных людей и объекты. На самом деле эту историю можно продавить только политическими способами. Юридически будет сложно доказать её принадлежность к государственным структурам».

Кроме того, Абзалов отметил, что Бутину нельзя обвинять в членстве в Национальной стрелковой ассоциации, организации, которая спонсирует Республиканскую партию США. Это, как справедливо отметил политолог, не преступление.

«Обвинять её в том, что она участвовала в различных общественных мероприятиях? — поинтересовался он. — Все приезжающие в США пытаются за деньги участвовать в различных мероприятиях. Это распространённая практика, этим занимаются и Китай, и Индонезия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы США обвиняют российскую гражданку Марию Бутину в том, что она проникала в американские общественные организации и продвигала там интересы России. В заявлении на сайте минюста США сказано, что Бутина при этом общалась с российским чиновником, чьё имя в документе не указано. Согласно данным Reuters, до переезда в Америку Мария Бутина работала помощницей экс-сенатора Александра Торшина и могла общаться именно с ним. Ранее Александр Торшин попал в список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых минфин США ввёл санкции. Отметим также, что он пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США.