Премьер-министр одобрил увольнение мэра столицы Киргизии

Бишкек, , 16:59 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Албека Ибраимова от должности мэра города Бишкек. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба правительства.

Основанием для увольнения главы столичного муниципалитета послужило решение Бишкекского городского парламента о снятии Ибраимова с занимаемого им поста.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июля 2018 года состоялось внеочередное заседание Бишкекского городского парламента, в ходе которого все 40 присутствовавших депутатов единогласно проголосовали за выражение вотума недоверия и увольнение мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова.

Отметим, что ранее Ибраимов был арестован по подозрению в коррупции, а также в присвоении и растрате вверенного имущества. Экс-чиновник стал фигурантом трех уголовных дел, возбужденных госкомитетом нацбезопасности республики.

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