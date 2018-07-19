Французские СМИ о чемпионате мира: «Победил Путин, а не мы»

Валерия Аникушина, , 18:51 — REGNUM

«Владимир Путин выигрывает чемпионат. Он сумел показать красивый образ России, приветливый и улыбающийся, в час повторяющихся дипломатических конфликтов с Западом», — новостной политический журнал Le Point.

В это воскресенье, 15 июля, Франция выиграла чмпионат мира по футболу, обыграв Хорватию со счетом 4:2. На матче присутствовали глава Пятой Республики — Эммануэль Макрон со своей женой, президент Хорватии — Колинда Грабар-Китарович, а также президент FIFA — Джанни Инфантино и другие политические лидеры. В том время как в раздевалке после матча французские футболисты радостно благодарили каждого из них, придумывая на ходу кричалки в честь президентов, весь мир взялся обсуждать церемонию награждения и «конфуз» с зонтиками.

В своей большой статье, посвященной чемпионату мира по футболу, журналист французской газеты Le Figaro Пьер Авриль подтверждает еще раз слова главы FIFA, отмечая «безупречную организацию мундиаля» и «полные и яркие стадионы».

«Это неоспоримый факт», — признается информационное агентство Agence France Presse в успешной организации Кубка мира. «Великолепные и функциональные стадионы, теплая атмосфера, ни одного крупного инцидента, сотни тысяч посетителей вернулись с хорошими воспоминаниями».

Достаточно часто проведение чемпионата сравнивается во французской прессе с Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году, которые, в отличие от ЧМ, были запятнаны «допинговым скандалом» и церемонией открытия [нераскрывшееся олимпийское кольцо]. Однако все так же и признают, что «российская власть вновь доказала свою способность принимать у себя большой, самый популярный и медийный спортивный конкурс».

«Путин — еще один победитель чемпионата мира, — пишет Le Point, — он давно понял преимущества мягкой силы посредством спорта».

Журналист все того же Le Point Антуан Гренапин проводит аналогию между двумя спортивными событиями, рассматривая их значимость для России в геополитическом плане.

«В 2014 году организация ОИ в Сочи была возможностью продемонстрировать, что самые мрачные часы в современной истории России — война в Чечне — определенно принадлежали к прошлому. Кубок мира обладает еще одним дополнительным аспектом сегодня, когда поддержка Башара Асада и дипломатические и экономические санкции ослабляют страну», — А. Гренапин журналист Le Point.

В своем интервью газете 20 minutes Жан де Глиньясти, директор по исследованиям Французского института международных отношений L'IRIS и специалист по российской политике, проанализировал все преимущества, которые страна смогла извлечь из организации крупнейшего футбольного события.

Прежде всего им было отмечена «эффективная и умная материальная организация мероприятия»: от проработанной транспортной системы для болельщиков до высокого уровня безопасности на каждом матче и выгодных инвестиций. Отвечая на вопрос об изменении образа России на международной арене, Ж. Глиньясти подчеркивает, что в международных СМИ Россия была представлена «как умеющая принимать туристов», а репортажи, показывающие, что «жизнь в Москве может быть приятной», также дали более «позитивное отражение страны». Однако, с дипломатической точки зрения, прошедший чемпионат, по его мнению, не принесет крупных изменений «в отношениях Путина и его коллег».

Давая политическую оценку происходящему в течении всего месяца во многих города России, журнал Le Point делает вывод, что «прежде всего, Путин стремился придать новый импульс общей обстановке в стране, спустя 18 лет после его прихода к власти и менее чем через пять месяцев после его переизбрания, который не вызвал чрезмерного энтузиазма [читай: у западных коллег]».

Сильвен Дюфрайсс, лектор по истории спорта в университете г. Нанта, в интервью газете Le Parisien констатирует, что российские власти и особенно ее лидер Владимир Путин «воспользовались организацией этого мундиаля». Прежде всего чтобы провести две очень непопулярные реформы: увеличение НДС и повышение пенсионного возраста, из-за чего были проведены демонстрации в отдельных городах России. «Будет интересно посмотреть, как россияне отреагируют на это после прошедшего праздника», — добавляет профессор С. Дюфрайсс.

Тем не менее праздник простых людей остается вне политики, и от этого никуда не деться. СМИ со всего мира рассказали о праздничной атмосфере, которая охватила Россию. Французская пресса не стала исключением в данном случае, не раз подчеркивая «неоспоримость российского успеха в организации чемпионата».