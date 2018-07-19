Латвия: о Трампе с болью в сердце

Роман Самарин, , 15:19 — REGNUM

Все, кто ставил на то, что Прибалтика утрется итогами первой полноформатной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в финской столице, сегодня попивают коньячок. В их числе и я. Хотя, соглашусь, странное ощущение: в то время как вся «прогрессивная общественность» планеты, а, главное, сами США, — наперебой упражняются в остроумии, сравнивая своего лидера аж с «вареной макарониной», прибалты затихли. «Макаронину» видят, но молчат, как будто этого самого бульона в рот набрали. Та же махонькая, но вечно злющая на Россию Латвия, та самая, что в преддверии любого события, где вот-вот мелькнет Путин, — как правило, первая начинает привязывать свою лошадку к паровозу, который затем тащит ее саму к нужной станции. А тут нонсенс: лошадку точно привязывали, а к станции старушка — не приползла.

Всю половину июля латвийский истеблишмент буквально лихорадило от предстоящей встречи двух лидеров. У Путина, в отличие от Макрона, нет перхоти, перспектива видеть, как Трамп с Путина пылинки сдует, цементировала остатки разума. Любое событие, так или иначе связанное со словами «Путин, русские», тут же озвучивалось, выносилось в эфир и в газеты. А поскольку «угроза с востока» ожидается в стране со дня на день уже 27 лет, любое, даже чисто латышское мероприятие, рассматривалось в Латвии как последнее как раз из-за перспективы вторжения, то есть с болью в сердце.

Задала тон июльским «причитаниям» спикер сейма Инара Мурниеце. В День памяти жертв геноцида еврейского народа заявила со всей прямотой, что «Холокост — это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма». Нетерпимость и разжигание розни в Латвии «надувает», понятно, только из России. И если, как мы уже говорили, сегодня все главные стратеги — всяк на свой кулинарный лад обсуждает «вмешательство Путина в выборы 2016-го года», для г-жи Мурниеце этот вопрос давно решен, смотреть надо на перспективу, и в предвыборный период в Латвии (в октябре выборы в сейм) нужно считаться с новой возможностью информационных атак России, вмешательства в предвыборную борьбу отдельных российских СМИ и агентов влияния в Латвии. Конкретно нужно готовиться к «распространению фейковых новостей с целью очернения латвийского государства и политиков». С этого Путина станется. Кстати, говорить о Холокосте и 16-м марта, когда по улочкам Риги под знаменами легионеров Waffen SS строем проходят ее соотечественники, спикер не стала. Тут связь с «последствиями нетерпимости, разжигания розни и расизма» не так очевидна.

А вечером того же дня президент Латвии Раймондс Вейонис «разжевал» не латышской, непутевой трети населения страны и «последствия терпимости» — одобрил языковые поправки к Закону о вузах, запрещающие учиться на русском языке! Все уповали, что у латвийского президента мама русская — может, «постучится» какой ген, ан нет, и тот оказался «облатышенным». О том, что качество образования упадет, миллионы евро проплывут мимо латвийской казны — истинным латышам не интересно! (На любом языке Евросоюза в частных вузах учиться можно).

Впрочем, количество «истинных» никому неизвестно, включая саму г-жу Мурниеце. На проходящем в начале июля в Латвии празднике песни и танца (проходит раз в пять лет) ею было озвучено, что после таких праздников латыши должны стать еще более латышами. «Нам нужно собрать много позитивной энергии, чтобы мы могли работать и всегда быть латышами, жить по-латышски, думать по-латышски, по-латышски чувствовать». Где набрать столько праздников, спикер не уточнила. Никогда еще люди не бежали так массово из страны. Просто факт: ни одна предыдущая власть не истощила Латвию так сильно, как нынешняя! За годы нынешней независимости Латвия потеряла ровно столько народу, сколько после Первой мировой войны! Но нет, вторят национально озабоченные, тут же подхватили тему депутаты нацблока сейма, Янис Домбрава договорился до того, что «мы песней смогли сломить ядерную державу!» То есть уже сломили!

Просто диву даешься. Экс-премьер страны Лаймдота Страуюма не удержалась. Оказывается, главным для роста Латвии являются «культура и латышский язык!» В то время как все показатели в экономике и социальной жизни находятся ниже плинтуса, если где Латвия и возглавляет рейтинг Евросоюза, помимо бегства населения, так это по самой низкой рождаемости и самому большому количеству самоубийств, — спасение страны видится исключительно в латышском языке.

Не отставала все эти дни и интеллигенция. Казалось бы, причем здесь футбол?! Но латвийский известный публицист Элита Вейдемане со скорбью встречает новость о победе сборной России по футболу в 1/8 финала. Журналистка ведущего издания Латвии выражает свои сожаления в победе «этих русских», пожелав им скорее вылететь с домашнего чемпионата. «Все же эти русские выиграли? Жаль. Надеюсь, что, по крайней мере, вылетят в четвертьфинале». Не вылетели. И хутор впал во тьму.

Буквально наперегонки бежали. Перед самой встречей Трампа с Путиным в одной из дискуссий в сети Facebook латышский писатель-фантаст Дидзис Седлениекс оставил комментарий следующего содержания:

«Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques (так! — ИА REGNUM ) вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить».

В то время как в Латвии полиция безопасности начинает хватать людей прямо на улице и расквартировывать их по каталажкам за их мнения о проводимой в Латвии политике, вряд ли много народу удивится, если к скорому 100-летию Латвии (осенью этого года) г-н Седлениекс получит из рук президента орден. Круг замкнулся. Замените в вышеприведенной цитате «русский» на «еврей» и если вам не станет не по себе, значит вы и есть этот самый истеблишмент Латвии.

И тишина… Где все? Не считая привязанной к локомотиву лошадки с пакетом призывов о готовности увеличить расходы ВВП на оборону, о чем уже сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, — ни слова более о Трампе! Ведь разве что не целовались эти двое! Путин хитрый змей! Все отреагировали! Включая американских сенаторов демократов и иже с ними республиканцев! Поезд на станции, латвийской лошадки нет! Обычно ее так подкармливают, что она умудряется прибыть раньше паровоза!

И не будет. Не тот случай. Пьем коньяк, потому что помним, что накануне американских выборов в Латвии не жалели острых слов в адрес Дональда Трампа. Чего только мир из Латвии не слышал: и с Жириновским его политологи сравнивали, и некто, а именно политтехнолог Юргис Лиепниекс еще тогда дал фору Шварценеггеру, заявив, что если Трампа изберут, то «брексит» «покажется пикником с макаронами и салатом». Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга сравнивала душку Дональда с «крикливым баптистским проповедником». Не отставали лидеры Литвы и Эстонии.

И что? После были приняты все трое, скопом, как школяры. Каково это услышать в Белом доме: «Да, мы о вас помним…» А это: «Если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей». Каково это приехать и гадать потом: о тебе лично говорили или о троих сразу?

Уж очень он прямолинеен, этот Трамп. Бывает, смолчишь лишний раз — за умного сойдешь. Отчего хоть раз не попробовать? Маловато быть одной лошадиной силой…