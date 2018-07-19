Четверг, 19 Июля 2018 года
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Торговая война между Китаем и США: Пекин намерен предпринять меры

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон введет дополнительные пошлины на китайские товары, общей стоимостью до $200 млрд

Торговая война между Китаем и США: Пекин намерен предпринять меры
Морские контейнеры

Пекин, 19 июля 2018, 13:02 — REGNUM  Власти Китая намерены предпринять меры в ответ на развязанную США «торговую войну». Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

«Китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры», — сказал Фэн.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон введет дополнительные пошлины на китайские товары, общей стоимостью до $200 млрд.

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А также: Трамп вводит пошлины в 25% на ряд товаров из Китая

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Торговая война между Китаем и США
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