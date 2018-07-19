Исаев: Предстоит широкое обсуждение пенсионной системы

Москва, , 12:37 — REGNUM На вопрос о сохранении пенсионной системы в России предложило ответить правительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«По сути правительство предложило новый общественный договор», — сказал Исаев, выступая на заседании Госдумы.

Сегодня появился целый класс работающих пенсионеров.

«Нам говорят, что они работают, потому что они должны еще и деньги зарабатывать», — добавил он.

Пенсия в ее значении сейчас исчезает, перестает выплачивать по утрате трудоспособности и не обеспечивает достойный уровень жизни.

«Правительство внесло предложение по сохранению пенсионной системы, по сохранению ее смысла», — подчеркнул парламентарий.

«Нам предстоит широкое обсуждение, мы понимаем, что решение не может быть принято в одиночку», — добавил он.