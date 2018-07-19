Делегация из США обсудит с турецкими коллегами санкции против Ирана

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Делегация министерства финансов и государственного департамента США проведет 20 июля встречу с властями Турции, на которой они обсудят санкции против Ирана, заявили 19 июля в МИД Турции, сообщает британское агентство Reuters.

«Делегация США, которая на данный момент проводит переговоры в Индии, посетит Анкару 20 июля в отношении санкций против Ирана», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Делегация проведет встречу со своими коллегами, в том числе из внешнеполитического и финансового ведомств», — добавили в ведомстве.

В свою очередь, в посольстве США в Анкаре подтвердили информацию турецких дипломатов.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий. Такой шаг означает окончание процесса снятия с исламской республики санкций со стороны Вашингтона, а также введение новых запретительных мер.

Впоследствии США также призвали страны свести к нулю объемы своих поставок нефти из Ирана. Индия и Турция являются одними из ключевых импортеров иранской нефти.

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