Вышло англоязычное издание книги о преступлениях японского Отряда 731

Харбин, Китай, , 12:32 — REGNUM Англоязычная книга на тему биологических и химических военных исследований Японии во время Второй мировой войны в рамках «Отряда 731» была опубликовано британским издательством Fonthill Media, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Книга «Отряд 731: Лаборатория дьявола, восточный Освенцим — японская биологическая войн против Китая 1933 — 1945» была совместно написана директором Международного центра исследования Отряда 731 при Харбинской академии общественных наук в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая Яном Яньцзюнем и профессором истории Колледжа Макалистера в Миннесоте Тань Жуцянем.

Исследователи в своей работе опирались на данные из японских, российских и американских источников, а также на новые находки. В книге описываются военные преступления, а также бесчеловечные эксперименты над людьми, проводимые японскими милитаристами во время Второй мировой войны.

Напомним что секретное японское подразделение Отряд 731 проводил засекреченные разработки и испытания биологического и химического оружие в Харбине с 1935 года. Харбин стал центром японских разработок в этой области в Юго-Восточной Азии. Отряд известен своей крайней бесчеловечностью.

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