Четверг, 19 Июля 2018 года
12:38:31 МСК

Вышло англоязычное издание книги о преступлениях японского Отряда 731

Политика

Исследователи в своей работе опирались на данные из японских, российских и американских источников, а также на новые находки

Харбин, Китай, 19 июля 2018, 12:32 — REGNUM  Англоязычная книга на тему биологических и химических военных исследований Японии во время Второй мировой войны в рамках «Отряда 731» была опубликовано британским издательством Fonthill Media, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Книга «Отряд 731: Лаборатория дьявола, восточный Освенцим — японская биологическая войн против Китая 1933 — 1945» была совместно написана директором Международного центра исследования Отряда 731 при Харбинской академии общественных наук в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая Яном Яньцзюнем и профессором истории Колледжа Макалистера в Миннесоте Тань Жуцянем.

Исследователи в своей работе опирались на данные из японских, российских и американских источников, а также на новые находки. В книге описываются военные преступления, а также бесчеловечные эксперименты над людьми, проводимые японскими милитаристами во время Второй мировой войны.

Напомним что секретное японское подразделение Отряд 731 проводил засекреченные разработки и испытания биологического и химического оружие в Харбине с 1935 года. Харбин стал центром японских разработок в этой области в Юго-Восточной Азии. Отряд известен своей крайней бесчеловечностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайны «отряда 731»: Япония рассекретила данные экспериментаторов над людьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить