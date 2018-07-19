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Цукерберг: есть доказательства попыток России влиять на выборы в США

Политика

Они «достаточно ясно» указывают на попытки внешнего влияния, заявил основатель Facebook

Цукерберг: есть доказательства попыток России влиять на выборы в США
Цитата из к/ф «Шерлок младший». реж Бастер Китон. 1924. США
Надпись на книжке «Как стать детективом»

Вашингтон, 19 июля 2018, 12:31 — REGNUM  В распоряжении Facebook есть данные о попытках российской стороны вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Об этом глава компании Марк Цукерберг заявил в интервью изданию Recode.

По его словам, речь идет о данных, «достаточно ясно» указывающих на попытки внешнего влияния. Такая активность была зафиксирована администрацией соцсети в 2015 и 2016 годах, о ней руководство Facebook уведомило ФБР.

Некоторые из людей, осуществлявших вмешательство, были идентифицированы. В период выборной кампании ФБР, в свою очередь, помогало Facebook понять общую картину происходящего, отметил Цукерберг.

Ситуация, по его словам, описана в отчете прокурора Роберта Мюллера, опубликованном в середине июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля первый замминистра юстиции США Род Розенстайн рассказал о предъявлении 12 сотрудникам ГРУ обвинений во взломе компьютерных сетей Демократической партии США. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. Российские власти категорически отрицают какое-либо вмешательство в политические процессы в США.

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