Жириновский: Против пенсионного закона — пусть сами копят

Москва, , 12:26 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою позицию против пенсионного законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Мы будем голосовать против закона. Почему? Мы проявляем солидарность с гражданами, которых обманула власть — от большевиков до Горбачева, Ельцина и сегодня. Вы им обещали коммунизм, мы все росли, что мы живем в самом передовом, в самом богатом, культурном обществе. Миллионы людей обманули! У людей злость к власти. С коммунизмом обманули, реформы… опять же обманули и очень жестоко обманули, и сейчас я согласен с критикой… Вы опять обманываете», — заявил Жириновский.

Депутат Госдумы предлагает пойти по иному пути и изменить пенсионную систему.

«Пусть граждане сами себе формируют пенсию», — полагает парламентарий.

В Госдуме проходит широкое обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста.